 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

Популярное

Житель Бурятии спалил сено начальника

Житель Бурятии спалил сено начальника
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельчанин получил условный срок

Житель Бичурского района Бурятии признан виновным по ч.3 ст. 30 - ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, путём поджога».

Судом установлено, что 25 января нетрезвый сельчанин поссорился со своим работодателем. Затем он решил сжечь его сено. Пробравшись ночью на сеновал, он поджёг сено. Убедившись в том, что сено загорелось, скрылся с места происшествия. Однако, преступление не было доведено им до конца, поскольку огонь был обнаружен сторожем пилорамы и ликвидирован.

В результате пожара огнём был повреждён один тюк спрессованного сена весом 300 кг стоимостью 3000 рублей. В случае если бы пожар не был ликвидирован, то потерпевшему был бы причинён ущерб в размере 90 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
суд приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

С начала года в Бурятии в ДТП пострадали 27 детей
С начала года в Бурятии в ДТП пострадали 27 детей
Общество, 29.05.2021
В прошлом году ДТП с участием детей было больше
В Улан-Удэ «ветераны» поборются за кубок по футболу
В Улан-Удэ «ветераны» поборются за кубок по футболу
Общество, 29.05.2021
В турнире могут участвовать игроки, родившиеся не позднее 1986 года
В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов
В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов
Общество, 29.05.2021
Заявки на заочный этап принимаются по 31 мая
Бурятию опять накроют дожди
Бурятию опять накроют дожди
Общество, 29.05.2021
Местами ожидаются грозы 
В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе
В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе
Общество, 28.05.2021
Соревнования пройдут на двух дистанциях: 3 км и 5 км
Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах
Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах
Общество, 28.05.2021
Для горожан выступят Рома Жиган и Валера Бунт
В Иркутске стартует чемпионат области по бильярду
В Иркутске стартует чемпионат области по бильярду
Общество, 28.05.2021
В соревнованиях принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
В Бурятии фотоловушки зафиксировали росомаху, барсуков и танцы медведей
В Бурятии фотоловушки зафиксировали росомаху, барсуков и танцы медведей
Общество, 28.05.2021
Байкальский заповедник подвёл итоги весенней работы фотоловушек
Литературная премия «Дальний Восток» может получить новые номинации
Литературная премия «Дальний Восток» может получить новые номинации
Общество, 28.05.2021
Список номинаций могут расширить за счёт поэзии и краеведческой литературы
В Иркутске проходит неделя корейской культуры
В Иркутске проходит неделя корейской культуры
Общество, 28.05.2021
Горожанам покажут фильмы, графику и блюда Кореи
Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке
Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке
Общество, 28.05.2021
Ей вымостят тротуары на нескольких улицах столицы Забайкалья
В Иркутске увеличили площадь городских лесов на 22 га
В Иркутске увеличили площадь городских лесов на 22 га
Общество, 28.05.2021
Дополнительно включены территории в районе Плишкинского леса и водоохраной зоны Ершовского водозабора
На Левобережье Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория
На Левобережье Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория
Общество, 28.05.2021
Пациентами нового медицинского учреждения станут жители микрорайонов Солдатский и Исток
Монголия собирается открыть свои границы 1 июня
Монголия собирается открыть свои границы 1 июня
Общество, 28.05.2021
Посещение страны разрешат иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию
Патриотический агитпоезд сделал остановку в Братске
Патриотический агитпоезд сделал остановку в Братске
Общество, 28.05.2021
С его экспозициями ознакомились более 12 тысяч человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^