Сельчанин получил условный срок
Житель Бичурского района Бурятии признан виновным по ч.3 ст. 30 - ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, путём поджога».
Судом установлено, что 25 января нетрезвый сельчанин поссорился со своим работодателем. Затем он решил сжечь его сено. Пробравшись ночью на сеновал, он поджёг сено. Убедившись в том, что сено загорелось, скрылся с места происшествия. Однако, преступление не было доведено им до конца, поскольку огонь был обнаружен сторожем пилорамы и ликвидирован.
В результате пожара огнём был повреждён один тюк спрессованного сена весом 300 кг стоимостью 3000 рублей. В случае если бы пожар не был ликвидирован, то потерпевшему был бы причинён ущерб в размере 90 тысяч рублей.
Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Житель Бурятии спалил сено начальника
Общество, Фото:
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