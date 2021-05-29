С начала года в Бурятии в ДТП пострадали 27 детей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В прошлом году ДТП с участием детей было больше



По итогам 4 месяцев текущего года на дорогах Бурятии отмечено снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. С начала года в республике совершено 24 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. В результате аварий ранены 27. При этом в 12 ДТП дети пострадали, будучи пешеходами, в 11 – были травмированы, являясь пассажирами транспортных средств.



За аналогичный период прошлого года количество происшествий с юными участниками дорожного движения составило 38. Травмы получили 43 ребёнка, 1 погиб.



Как показывает статистика, в летние месяцы число ДТП с участием несовершеннолетних увеличивается в разы, что обусловлено рядом объективных причин: незанятостью детей, увеличением числа семейных поездок к местам отдыха, пользованием вело- и мототранспортом. Поэтому уже сейчас сотрудниками ГИБДД проводятся целевые профилактические мероприятия с воспитанниками детсадов, школьниками, студентами и их родителями.



Госавтоинспекция Бурятии призывает родителей и подростков соблюдать правилах дорожной безопасности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



