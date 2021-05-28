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Зампред правительства Бурятии заявил, что «не потерпит халатности»

Зампред правительства Бурятии заявил, что «не потерпит халатности»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пётр Мордовской дал важные поручения по поводу открытия детских лагерей

В Бурятии надзорные органы продолжают проверять готовность детских оздоровительных учреждений к летнему сезону. Всего соблюдение правил противопожарной и обеспечение иной безопасности будет проверено в 424 детских лагерях стационарного и палаточного типа, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В пятницу, 28 мая, на заседании республиканской комиссии по ЧС заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской дал поручение представителям надзорных органов, руководителям городских и районных администраций. Мордовской поручил взять на контроль детские оздоровительные учреждения, находящиеся вблизи рек и озёр. Также поручено провести субботник и очистить от сухой травы минерализованные полосы, проходящие вдоль детских лагерей.

- Ни один лагерь, где выявлены нарушения противопожарной безопасности, не должен быть открыт. Как пройдёт для детей этот летний сезон, зависит от нашей с вами сознательности. Халатности не потерплю. Прошу взять на особый контроль не только противопожарную безопасность, но и водные объекты, а также автомобильные трассы, находящиеся недалеко от детских лагерей, - подчеркнул Петр Мордовской.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Попов уточнил, что стационарные детские оздоровительные лагеря проверяются в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждённым прокуратурой Бурятии.

Всего на контроль взято 424 объекта летнего отдыха детей различных видов. В том числе 32 стационарных лагеря, из них 28 загородных оздоровительных учреждений, четыре санаторно-курортных учреждения. Из них 30 прилегают к лесам, 392 лагеря - с дневным пребыванием.

Как сообщал «Байкал-Daily», летние лагеря в Бурятии, которые в прошлом году не работали вовсе, в этом будут заполнены только на 75%. Власти Улан-Удэ ранее заявили, что ни родители, ни кто-либо ещё во время смены не сможет навещать детей.
лагерь
 
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