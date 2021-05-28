В Улан-Удэ гражданин Китая лишился дома городского главы

Владелец дома-памятника не принял никаких мер по его сохранению
В Улан-Удэ у гражданина Китая изымут земельный участок и старинный дом в центре города. Речь идёт о памятнике истории и культуры регионального значения, построенном в 19 веке главой города Иваном Титовым.
С иском к гражданину Китая Инвей Чжао обратилась в суд администрация главы и правительства Бурятии. Истец указал, что здание по Каланадришвили является объектом культурного наследия регионального значения «Дом городского главы Титова» на основании постановления правительства республики от 1996 года.
Инвей Чжао приобрёл этот дом несколько лет назад. Помимо права собственности, он получил охранное обязательство в отношении памятника. Согласно нему, владелец обязан в определённый срок выполнить научно-изыскательскую и научно-проектную документацию на консервационные и (или) противоаварийные работы, а также выполнить эти самые работы.
Эти работы гражданин Китая не выполнил. Вдобавок ко всему, с начала 2016 года по настоящее время дом Титова не раз горел, возбуждалось уголовное дело.
- Также специалисты комитета государственной охраны культурного наследия установили повреждение объекта, по данному факту также возбуждено уголовное дело. В связи с чем, истец просит суд изъять у Инвей Чжао принадлежащее ему на праве собственности указанное здание, являющееся объектом культурного наследия «Дом городского главы Титова», и земельный участок, - говорилось в материалах дела.
На суде представитель уроженца Китая – его адвокат, возражал против удовлетворения иска, «поскольку позиция ответчика не выяснена».
- Непринятие ответчиком мер по реализации мероприятий по сохранению объекта культурного наследия создаёт угрозу ухудшения состояния памятника истории и культуры, его утраты, ввиду чего, нарушаются права и интересы государства, - отмечается в решении суда от 19 января 2021 года.
В итоге иск был удовлетворён, было решено изъять дом и участок у Инвей Чжао для последующей продажи с публичных торгов в соответствии с законодательством.
Гражданин Китая подал апелляцию в Верховный суд Бурятии, однако её оставили без рассмотрения. Выяснилось, что жалоба и представление поданы по истечении срока апелляционного обжалования.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2016 года вандалы в очередной раз повредили дом-памятник городского главы.
- Повредили часть открытой галереи здания, часть конструкции самого здания и декоративный карниз. Судя по характеру повреждений, мы предполагаем, что это было человеческое воздействие. Может быть, машина въехала, - поясняли тогда в комитете государственной охраны объектов культуры администрации главы и правительства республики. – Но это точно не от ветхости строения. Дом нуждается в реконструкции, но в целом крепкий.
Тогда, обследовав повреждения, комитет обращался в полицию и просил возбудить уголовное дело по факту вандализма.
Справка:
На рубеже 19-20 веков участок под домом принадлежал уряднику Ивану Васильевичу Титову. В реестр памятников истории и культуры регионального значения внесён как дом городского главы Ивана Титова, построенный в начале 20 века.
Иван Титов стал главой города в мае 1907 года. При нём городская дума строго следила за порядком, призывая на помощь полицейских, карала тех, кто загрязняет улицы, дворы, общественные места, самовольно возводит строения - хаотично, без согласования и плана. Строились новые дома-усадьбы со своеобразным обликом, которые и сегодня стоят на улицах старинного центра Улан-Удэ. При Титове в городе появился телефон, начало работать реальное училище.
В Улан-Удэ гражданин Китая лишился дома городского главы
Общество, Фото:
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