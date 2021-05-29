В турнире могут участвовать игроки, родившиеся не позднее 1986 года
С 11 по 14 июня в Улан-Удэ разыграют кубок тренировочных матчей по футболу среди ветеранских команд памяти Зорикто Будаева. Соревнования пройдут на центральном стадионе республики.
К участию в играх допускаются игроки, родившиеся не позднее 1986 года. Формат проведения кубка будет определён на заседании судейской коллегии.
Команды, занявшие призовые места, наградят кубками, дипломами и денежными призами, её игроки получат медали. За первое место команде полагается приз 50000 рублей, за второе место – 25000 рублей, за третье – 15000 рублей. Индивидуальными денежными призами и дипломами награждаются лучший вратарь, лучший защитник, лучший бомбардир-нападающий и лучший игрок. Об этом сообщает федерация футбола РБ.
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В Улан-Удэ «ветераны» поборются за кубок по футболу
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