Продолжают работу мобильные группы по выявлению случаев самовольного выгула домашних собак
В Бурятии продолжают работать мобильные группы по выявлению нарушений в области обращения с домашними животными. С 28 апреля по 24 мая в Бурятии выписано 119 протоколов на владельцев собак, выпускающих их на самовыгул, за отсутствие регистрации своего питомца и за допущение нападения собак на человека. Об этом сообщил на заседании противоэпизоотической комиссии руководитель управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.
Всего с начала года составлено 1,9 тысяч протоколов об административном правонарушении.
- Разъяснительная работа среди населения об опасности заболевания бешенством и необходимости вакцинирования домашних животных продолжается. Не останавливается работа муниципального контроля администраций районов и городов республики по привлечению виновных лиц к ответственности за нарушения в области обращения с животными, - подчеркнул Эрдэм Сангадиев.
За указанные нарушения административный штраф на граждан составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. За нарушение порядка регистрации собак штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.
По информации правительства Бурятии
В Бурятии активно штрафуют нерадивых владельцев собак
Общество, Фото:
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