Местами ожидаются грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 мая по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +14,+19, местами +6,+11.
В Улан-Удэ утром кратковременный дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +14,+16.
Бурятию опять накроют дожди
Общество, Фото:
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