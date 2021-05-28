Ожидается неустойчивая погода
В выходные в Бурятии ожидается неустойчивая погода, местами небольшие дожди.
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 мая по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью +4, +9, местами 0,-5, днём +14, +19, местами +6, +11.
30 мая по республике местами небольшие и умеренные дожди. Ветер западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2, +7, местами -1,-6, днем +12, +17, местами +6, +11.
31 мая по республике: ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +1, +6, местами -2,-7, днём +11, +16, местами +5, +10.
В выходные в Бурятии обещают дожди
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