Соревнования пройдут на двух дистанциях: 3 км и 5 км
29 мая в столице Бурятии любители скандинавской ходьбы примут участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе «Бурятский нордик» на кубок Улан-Удэнского авиационного завода. Сбор участников пройдёт на территории парка имени Героя Советского союза Дармы Жанаева.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, спортсменов ждут две дистанции: 3000 и 5000 метров. Соревноваться будут возрастные категории: 12-14 лет, 15-17 лет, 18-30 лет, 31-44 лет, 45-54 лет, 55-64 лет, 65 лет и старше.
Регистрация участников начнётся в 10:00. Открытие соревнований пройдёт в 11:00.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе
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