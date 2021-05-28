В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе

Соревнования пройдут на двух дистанциях: 3 км и 5 км



29 мая в столице Бурятии любители скандинавской ходьбы примут участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе «Бурятский нордик» на кубок Улан-Удэнского авиационного завода. Сбор участников пройдёт на территории парка имени Героя Советского союза Дармы Жанаева.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, спортсменов ждут две дистанции: 3000 и 5000 метров. Соревноваться будут возрастные категории: 12-14 лет, 15-17 лет, 18-30 лет, 31-44 лет, 45-54 лет, 55-64 лет, 65 лет и старше.



Регистрация участников начнётся в 10:00. Открытие соревнований пройдёт в 11:00.



Возрастное ограничение 0+

