Список номинаций могут расширить за счёт поэзии и краеведческой литературы
Возможность введения новых номинаций на премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева обсудили регионы Дальневосточного федерального округа на очередном виртуальном круглом столе.
В настоящее время на соискание премии принимается только проза. Модератор дискуссии Вячеслав Коновалов подчеркнул, что из-за этого многие достойные произведения заявочный комитет вынужден отвергать. В ходе обсуждения было принято решение проработать возможность введения новых номинаций, куда войдут поэтические произведения и краеведческая литература.
Писатель, победитель премии 2020 Александр Куланов заметил, что поэзия – это отдельный литературный жанр, и ему необходимо особое внимание. По вопросу о краеведческой литературе Вячеслав Коновалов напомнил, что сам Владимир Клавдиевич Арсеньев был краеведом. Как отметил модератор дискуссии, было бы логичным вручать премию и за произведения об истории отдельных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Литературная премия «Дальний Восток» может получить новые номинации
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