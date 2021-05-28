Общественники выставили положительную оценку
Представители общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Валентин Беседин и Екатерина Ондар посетили опорный пункт участковых уполномоченных полиции отдела полиции №1.
- Общественники обсудили с сотрудниками полиции вопросы, касающиеся службы. Так, они узнали о том, в каких условиях правоохранители несут службу, сколько жителей находится на административном участке, с какими проблемами сталкиваются полицейские. Особое внимание члены общественного совета уделили материально-технической оснащенности служебного помещения. Они отметили оснащенность оргтехникой и канцелярскими принадлежностями. Также проверили наличие контактных данных и актуальной информации на информационных стендах, - сообщили в МВД по Бурятии.
По результатам инспектирования общественники дали положительную оценку.
В Улан-Удэ общественники проверили опорный пункт участковых
Общество, Фото:
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