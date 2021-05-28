В Улан-Удэ общественники проверили опорный пункт участковых

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Общественники выставили положительную оценку



Представители общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Валентин Беседин и Екатерина Ондар посетили опорный пункт участковых уполномоченных полиции отдела полиции №1.



- Общественники обсудили с сотрудниками полиции вопросы, касающиеся службы. Так, они узнали о том, в каких условиях правоохранители несут службу, сколько жителей находится на административном участке, с какими проблемами сталкиваются полицейские. Особое внимание члены общественного совета уделили материально-технической оснащенности служебного помещения. Они отметили оснащенность оргтехникой и канцелярскими принадлежностями. Также проверили наличие контактных данных и актуальной информации на информационных стендах, - сообщили в МВД по Бурятии.



По результатам инспектирования общественники дали положительную оценку.





