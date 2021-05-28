В Бурятию поступили мощные лесохозяйственные тракторы

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Новые тракторы сильные и маневренные



Сотрудники «Лесресурс» в Бурятии встретили три новых мощных лесохозяйственных трактора.



- Эти три надёжных железных «коня» преодолели почти шести тысяч километров, и теперь будут помогать нам в восстановлении лесов. Тракторы поступили к нам вместе с оборудованием и всеми необходимыми инструментами. В кабине два места, где может разместиться сам тракторист и инженер по лесовосстановлению, чтобы контролировать весь процесс, - сообщил руководитель «Лесресурс» Владимир Бакиров.



С помощью таких тракторов лесники прокладывают борозды для посадки лесных культур, а также рыхлят и обрабатывают почву, чтобы закладывать новые лесные питомники. Также тракторы помогут лесникам в содействии естественному восстановлению лесов.



- Тракторы очень сильные и маневренные, с хорошей грузоподъёмностью. За счёт надежной ходовой части, трактор высокопроходимый и с лёгкостью пробирается в труднодоступную местность, - рассказал тракторист «Лесресурс» Сергей Тимофеев.



За два года в лесхозы республики поступило 10 единиц лесохозяйственной техники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

