Новые тракторы сильные и маневренные
Сотрудники «Лесресурс» в Бурятии встретили три новых мощных лесохозяйственных трактора.
- Эти три надёжных железных «коня» преодолели почти шести тысяч километров, и теперь будут помогать нам в восстановлении лесов. Тракторы поступили к нам вместе с оборудованием и всеми необходимыми инструментами. В кабине два места, где может разместиться сам тракторист и инженер по лесовосстановлению, чтобы контролировать весь процесс, - сообщил руководитель «Лесресурс» Владимир Бакиров.
С помощью таких тракторов лесники прокладывают борозды для посадки лесных культур, а также рыхлят и обрабатывают почву, чтобы закладывать новые лесные питомники. Также тракторы помогут лесникам в содействии естественному восстановлению лесов.
- Тракторы очень сильные и маневренные, с хорошей грузоподъёмностью. За счёт надежной ходовой части, трактор высокопроходимый и с лёгкостью пробирается в труднодоступную местность, - рассказал тракторист «Лесресурс» Сергей Тимофеев.
За два года в лесхозы республики поступило 10 единиц лесохозяйственной техники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятию поступили мощные лесохозяйственные тракторы
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