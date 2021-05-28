В Забайкалье снимают фильм про Александра Невского

Режиссёром ленты «Князь» стала актриса Александра Яковлева
Съёмочная группа киностудии «Королевская Гора» во главе с режиссёром Александрой Яковлевой прибыла в Забайкальский край для съёмок одного из эпизодов полнометражного художественного фильма «Князь». В сценарий фильма включён эпизод о походе Александра Невского в Орду, съёмки которого сейчас проходят на забайкальской земле.
По словам зампреда Забайкальского края, курирующей вопросы культуры в регионе, Татьяны Цымпиловой, фильм «Князь» будет создан в жанре исторического захватывающего фильма с применением спецэффектов, что вызовет огромный интерес молодёжи.
Ранее Александра Яковлева обратилась в правительство Забайкальского края за помощью в организации съёмочного процесса и дополнительным финансированием проекта. Решением губернатора региона Александра Осипова из фонда развития Забайкальского края творческой команде фильма «Князь» оказана поддержка в размере пяти миллионов рублей.
- «Прокат фильма пройдёт по всей стране, и многочисленные кинозрители узнают историю Забайкалья, увидят красивейшую природу с необъятными степями и величественным Ононом, а также познакомятся с культурным наследием Забайкальского края,- добавила вице- премьер Татьяна Цымпилова.
Напомним, указом президента РФ в 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В Забайкальском крае государственного деятеля и полководца чтут как покровителя, считается, что он посещал Забайкалье в XIII веке. Решением губернатора Александра Осипова в регионе в 2021 году пройдут десятки культурных, образовательных, зрелищных мероприятий, посвящённых памяти Александра Невского. Об этом сообщают пресс-службы министерства культуры и правительства региона.
Справка
Александра Яковлева – известная российская актриса и режиссёр, наиболее узнаваема по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара капуцинов» и многих других. С 1993 года – общественно-политическая деятельница. Занимала руководящие должности в ОАО «РЖД» и его филиалах.
В Забайкалье снимают фильм про Александра Невского
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