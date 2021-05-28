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В Иркутске проходит неделя корейской культуры

В Иркутске проходит неделя корейской культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам покажут фильмы, графику и блюда Кореи

Неделя корейской культуры проходит в Иркутске. Мероприятия приурочены к Году взаимных обменов между Республикой Корея и Россией, 25-летию установления побратимских связей между Иркутской областью и провинцией Кёнсан-Пукто и 360-летию города Иркутска.

27 мая открыл неделю корейской культуры кинофестиваль. В течение четырёх дней зрителям покажут пять популярных корейских фильмов. Также 28 мая в Иркутске начала работу корейско-российская художественная выставка. В экспозиции представлены графические произведения ведущих современных художников Кореи, а также работы иркутских мастеров. Все произведения проникнуты духом восточной философии и традициями национальной корейской культуры.

29 мая в усадьбе В.П. Сукачева состоится мастер-класс по приготовлению корейских роллов «кимбап» и дегустация национальных блюд (0+). Кроме того, состоится Сибирский региональный конкурс выступлений на корейском языке. Более 30 студентов вузов Сибирского региона подготовят выступления на тему «Россия и Корея», чтобы продемонстрировать свои навыки владения корейским языком. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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