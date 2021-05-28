Женщину уже «ловили» на незаконной продаже спиртосодержащей продукции
Жительница Курумканского района Бурятии признана виновной по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
Судом установлено, что пожилая женщина, будучи привлечённой в октябре 2020 к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при продаже спиртосодержащей продукции, в январе 2021 года продолжила её незаконную продажу. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции в ходе профилактических мероприятий.
Баргузинским районным судом виновная осуждена к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены раскаяние виновной в содеянном, пожилой возраст и наличие заболеваний.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии осудили пожилую торговку спиртом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Присоединиться к благотворительной акции могут и руководители магазинов
Вырученные средства пойдут в поддержку двухлетнего малыша
В республике местами воздух прогреется до +24
Победители примут участие в международном фестивале «Алтаргана»
Соревнования состоятся в Чите в начале июня
Победители поедут на финал соревнований в детский центр «Артек»
Отборочный конкурс пройдёт 5 июня
Ветеринары сообщили о необычной парочке в Краснокаменском районе
Бесплатные занятия будут проводиться по утрам
Принимаются предметы для творчества и новая одежда
Спортсмены проведут пресс-конференцию в краевой филармонии
Олег Маскаев пообщался с тренерами и воспитанниками спортивных секций
Тираж книги «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» разошлют по библиотекам республики
Участники фестиваля должны иметь медсправку, сведения о вакцинации и о результатах ПЦР-теста
Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м среди смешанных и мужских команд