В Бурятии осудили пожилую торговку спиртом

Женщину уже «ловили» на незаконной продаже спиртосодержащей продукции



Жительница Курумканского района Бурятии признана виновной по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».



Судом установлено, что пожилая женщина, будучи привлечённой в октябре 2020 к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при продаже спиртосодержащей продукции, в январе 2021 года продолжила её незаконную продажу. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции в ходе профилактических мероприятий.



Баргузинским районным судом виновная осуждена к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены раскаяние виновной в содеянном, пожилой возраст и наличие заболеваний.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

