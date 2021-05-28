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В Бурятии осудили пожилую торговку спиртом

В Бурятии осудили пожилую торговку спиртом
Общество,  Фото:pixabay.com.
Женщину уже «ловили» на незаконной продаже спиртосодержащей продукции

Жительница Курумканского района Бурятии признана виновной по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

Судом установлено, что пожилая женщина, будучи привлечённой в октябре 2020 к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при продаже спиртосодержащей продукции, в январе 2021 года продолжила её незаконную продажу. Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции в ходе профилактических мероприятий.

Баргузинским районным судом виновная осуждена к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, в качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены раскаяние виновной в содеянном, пожилой возраст и наличие заболеваний.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура
 
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