В дело вмешалась прокуратура
По закону работодатель обязан предоставлять в органы службы занятости сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов.
Во время прокурорской проверки в Кяхтинском районе Бурятии установлено, что заведующей детского сада №6 «Берёзка» не принимались меры по своевременному предоставлению в органы службы занятости района сведений о наличии вакантных должностей. Соответствующие данные в районный центр занятости направлены только в ходе прокурорской проверки.
30 апреля в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения возбуждено административное дело за непредставление сведений. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии в заведующая детсадом не сообщила о рабочих местах для инвалидов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщину уже «ловили» на незаконной продаже спиртосодержащей продукции
В дело вмешалась прокуратура
Присоединиться к благотворительной акции могут и руководители магазинов
Вырученные средства пойдут в поддержку двухлетнего малыша
В республике местами воздух прогреется до +24
Победители примут участие в международном фестивале «Алтаргана»
Соревнования состоятся в Чите в начале июня
Победители поедут на финал соревнований в детский центр «Артек»
Отборочный конкурс пройдёт 5 июня
Ветеринары сообщили о необычной парочке в Краснокаменском районе
Бесплатные занятия будут проводиться по утрам
Принимаются предметы для творчества и новая одежда
Спортсмены проведут пресс-конференцию в краевой филармонии
Олег Маскаев пообщался с тренерами и воспитанниками спортивных секций
Тираж книги «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» разошлют по библиотекам республики