В Бурятии в заведующая детсадом не сообщила о рабочих местах для инвалидов

В дело вмешалась прокуратура



По закону работодатель обязан предоставлять в органы службы занятости сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов.



Во время прокурорской проверки в Кяхтинском районе Бурятии установлено, что заведующей детского сада №6 «Берёзка» не принимались меры по своевременному предоставлению в органы службы занятости района сведений о наличии вакантных должностей. Соответствующие данные в районный центр занятости направлены только в ходе прокурорской проверки.



30 апреля в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения возбуждено административное дело за непредставление сведений. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.



Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.



