В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном

27 мая межведомственная рабочая группа из представителей администрации Улан-Удэ, горсовета и «Улан-Удэстройзаказчик» проверили ход строительства городских дорог. Сначала комиссия осмотрела ремонт на улице Комсомольской. Подрядчиком здесь выступает ООО «СКМ Строй».
Сумма контракта – 7,5 миллионов рублей. До июля подрядной организации необходимо проложить почти полкилометра нового дорожного полотна и обустроить остановочные карманы.
- Было у нас 10 с лишним замечаний. Сегодня наша совместная рабочая группа выехала, мы увидели все недостатки. В основном они касались бортовых камней, бордюров. Подрядная организация всё это дело исправила. Мы от и до с двух сторон прошлись, посмотрели, всё исправили, - рассказал председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.
Ремонт дороги на Комсомольской напрашивался давно. По этому участку идёт большой поток учащихся из городского шахматного клуба, средней общеобразовательной школы №41 и Музыкально-гуманитарного лицея. Также по улице проходит семь маршрутов общественного транспорта.
Улица Комсомольская ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этому же проекту новое дорожное покрытие появится на улицах Королёва и Камова в микрорайоне Восточный. Ремонтами дорог на этих двух улицах занимается компания «Инвестстрой».
По улице Камова протяжённость дорожных работ составляет 735 метров, стоимость участка 19,5 миллионов рублей. Сейчас дорожники полностью демонтировали бордюры и установили новые, а также срезали грунт под новые тротуары. Изменения коснутся и остановочных карманов. В данный момент они находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований.
По словам местной жительницы Лилии Румянцевой, в микрорайоне Восточный она живёт уже 30 лет. За это время женщина впервые наблюдает капитальный ремонт улицы Камова.
- Я, как многодетная мама, могу сказать, что с колясками было пройти, даже по пешеходному переходу, просто не реально. Коляску нужно сначала поднять, потом спустить на пешеходный переход, потом опять подняться. Ходили в парк Жанаева и постоянно тяжело. Я уже тут 30 лет живу, как первый раз её здесь построили, так и не менялось. Единственное, что в промежуток какой-то ремонт проводился, «заплатки» ставили и всё, - рассказывает Лилия Румянцева.
Протяжённость дорожных работ по улице Королёва составила 675 метров. Здесь дорожники также демонтировали бордюры, установили новые и срезали грунт для новых тротуаров. В ближайшее время подрядная организация намерена приступить к фрезерованию старого асфальта.
Ремонт этого участка дороги оценён в 10,5 миллионов рублей.
- Данные дороги находятся в составе единого лота, в котором находятся четыре дороги. Все четыре дороги ремонтирует «Инвестстрой». Стоимость лота составляет 54,6 миллиона рублей. Помимо этих двух дорог, в составе лота ещё улица Дарвина и улица Амагаева, - подытожил директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.
Осмотрев оба объекта, межведомственная комиссия на начальном этапе ремонта нарушений не выявила.