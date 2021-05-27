 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном

В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дорогу на улице Камова капитально ремонтируют впервые за десятилетия

27 мая межведомственная рабочая группа из представителей администрации Улан-Удэ, горсовета и «Улан-Удэстройзаказчик» проверили ход строительства городских дорог. Сначала комиссия осмотрела ремонт на улице Комсомольской. Подрядчиком здесь выступает ООО «СКМ Строй».

Сумма контракта – 7,5 миллионов рублей. До июля подрядной организации необходимо проложить почти полкилометра нового дорожного полотна и обустроить остановочные карманы.



К работам дорожники приступили в апреле. Спустя месяц участок осмотрели общественники и депутаты горсовета, которые выявили нарушения качества.

- Было у нас 10 с лишним замечаний. Сегодня наша совместная рабочая группа выехала, мы увидели все недостатки. В основном они касались бортовых камней, бордюров. Подрядная организация всё это дело исправила. Мы от и до с двух сторон прошлись, посмотрели, всё исправили, - рассказал председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Ремонт дороги на Комсомольской напрашивался давно. По этому участку идёт большой поток учащихся из городского шахматного клуба, средней общеобразовательной школы №41 и Музыкально-гуманитарного лицея. Также по улице проходит семь маршрутов общественного транспорта.




Улица Комсомольская ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этому же проекту новое дорожное покрытие появится на улицах Королёва и Камова в микрорайоне Восточный. Ремонтами дорог на этих двух улицах занимается компания «Инвестстрой».

По улице Камова протяжённость дорожных работ составляет 735 метров, стоимость участка 19,5 миллионов рублей. Сейчас дорожники полностью демонтировали бордюры и установили новые, а также срезали грунт под новые тротуары. Изменения коснутся и остановочных карманов. В данный момент они находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований.

По словам местной жительницы Лилии Румянцевой, в микрорайоне Восточный она живёт уже 30 лет. За это время женщина впервые наблюдает капитальный ремонт улицы Камова.

- Я, как многодетная мама, могу сказать, что с колясками было пройти, даже по пешеходному переходу, просто не реально. Коляску нужно сначала поднять, потом спустить на пешеходный переход, потом опять подняться. Ходили в парк Жанаева и постоянно тяжело. Я уже тут 30 лет живу, как первый раз её здесь построили, так и не менялось. Единственное, что в промежуток какой-то ремонт проводился, «заплатки» ставили и всё, - рассказывает Лилия Румянцева.



Протяжённость дорожных работ по улице Королёва составила 675 метров. Здесь дорожники также демонтировали бордюры, установили новые и срезали грунт для новых тротуаров. В ближайшее время подрядная организация намерена приступить к фрезерованию старого асфальта.

Ремонт этого участка дороги оценён в 10,5 миллионов рублей.

- Данные дороги находятся в составе единого лота, в котором находятся четыре дороги. Все четыре дороги ремонтирует «Инвестстрой». Стоимость лота составляет 54,6 миллиона рублей. Помимо этих двух дорог, в составе лота ещё улица Дарвина и улица Амагаева, - подытожил директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.

Осмотрев оба объекта, межведомственная комиссия на начальном этапе ремонта нарушений не выявила.


дороги дорожный ремонт администрацияУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Алтаргану» проведут при условии соблюдения мер санитарной безопасности
«Алтаргану» проведут при условии соблюдения мер санитарной безопасности
Общество, 27.05.2021
Участники фестиваля должны иметь медсправку, сведения о вакцинации и о результатах ПЦР-теста
Иркутский стрелок выиграл два «золота» на чемпионате Европы
Иркутский стрелок выиграл два «золота» на чемпионате Европы
Общество, 27.05.2021
Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м среди смешанных и мужских команд
В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном
В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном
Общество, 27.05.2021
Дорогу на улице Камова капитально ремонтируют впервые за десятилетия
На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу
На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу
Общество, 27.05.2021
Мероприятие проведут одновременно на четырёх площадках
Забайкальцев зовут поддержать двухгодовалого малыша
Забайкальцев зовут поддержать двухгодовалого малыша
Общество, 27.05.2021
В крае стартовала благотворительная акция по спасению ребёнка, борющегося с опасной болезнью
В Бурятии военные готовы нарастить переправу через Джиду
В Бурятии военные готовы нарастить переправу через Джиду
Общество, 27.05.2021
Инженеры ВВО доставили дополнительное звено из-за подъёма воды
В Бурятии отметили «День Аиста»
В Бурятии отметили «День Аиста»
Общество, 27.05.2021
Мероприятие в центре помощи детям «Малышок» провели в онлайн-режиме
В Бурятии объяснили, в чём проблема рекламы «горячих цыпочек»
В Бурятии объяснили, в чём проблема рекламы «горячих цыпочек»
Общество, 27.05.2021
Бурятские феминистки высказали свою позицию по рекламе с курицей в женском белье
Ушла из жизни самая известная учёная-искусствовед Бурятии
Ушла из жизни самая известная учёная-искусствовед Бурятии
Общество, 27.05.2021
Инесса Соктоева была автором многочисленных научных работ и воспитала плеяду молодых искусствоведов
В Улан-Удэ тренировались в ликвидации последствий от землетрясения
В Улан-Удэ тренировались в ликвидации последствий от землетрясения
Общество, 27.05.2021
В учениях было задействовано более 200 человек
Федерация спортивной борьбы России прислала в Бурятию благодарность
Федерация спортивной борьбы России прислала в Бурятию благодарность
Общество, 27.05.2021
Благодарность связана с бронзовой медалью Евгении Захарченко
Улан-удэнцев удивил уличный музыкант с платёжным терминалом
Улан-удэнцев удивил уличный музыкант с платёжным терминалом
Общество, 27.05.2021
Горожане начали активно шутить по этому поводу
Первый бурятский телеканал получил лицензию
Первый бурятский телеканал получил лицензию
Общество, 27.05.2021
«Буряад ТВ» будет вещать круглосуточно
Жители Бурятии выступают против экотропы на «Спящем льве»
Жители Бурятии выступают против экотропы на «Спящем льве»
Общество, 27.05.2021
Местных жителей возмутило, что их мнение по поводу обустройства «Спящего льва» не спросили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^