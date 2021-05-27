В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном

Сумма контракта – 7,5 миллионов рублей. До июля подрядной организации необходимо проложить почти полкилометра нового дорожного полотна и обустроить остановочные карманы.













- Было у нас 10 с лишним замечаний. Сегодня наша совместная рабочая группа выехала, мы увидели все недостатки. В основном они касались бортовых камней, бордюров. Подрядная организация всё это дело исправила. Мы от и до с двух сторон прошлись, посмотрели, всё исправили, - рассказал председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.



Ремонт дороги на Комсомольской напрашивался давно. По этому участку идёт большой поток учащихся из городского шахматного клуба, средней общеобразовательной школы №41 и Музыкально-гуманитарного лицея. Также по улице проходит семь маршрутов общественного транспорта.















- Я, как многодетная мама, могу сказать, что с колясками было пройти, даже по пешеходному переходу, просто не реально. Коляску нужно сначала поднять, потом спустить на пешеходный переход, потом опять подняться. Ходили в парк Жанаева и постоянно тяжело. Я уже тут 30 лет живу, как первый раз её здесь построили, так и не менялось. Единственное, что в промежуток какой-то ремонт проводился, «заплатки» ставили и всё, - рассказывает Лилия Румянцева.











27 мая межведомственная рабочая группа из представителей администрации Улан-Удэ, горсовета и «Улан-Удэстройзаказчик» проверили ход строительства городских дорог. Сначала комиссия осмотрела ремонт на улице Комсомольской. Подрядчиком здесь выступает ООО «СКМ Строй».К работам дорожники приступили в апреле. Спустя месяц участок осмотрели общественники и депутаты горсовета, которые выявили нарушения качества.Улица Комсомольская ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этому же проекту новое дорожное покрытие появится на улицах Королёва и Камова в микрорайоне Восточный. Ремонтами дорог на этих двух улицах занимается компания «Инвестстрой».По улице Камова протяжённость дорожных работ составляет 735 метров, стоимость участка 19,5 миллионов рублей. Сейчас дорожники полностью демонтировали бордюры и установили новые, а также срезали грунт под новые тротуары. Изменения коснутся и остановочных карманов. В данный момент они находятся друг напротив друга, что является нарушением нормативных требований.По словам местной жительницы Лилии Румянцевой, в микрорайоне Восточный она живёт уже 30 лет. За это время женщина впервые наблюдает капитальный ремонт улицы Камова.Протяжённость дорожных работ по улице Королёва составила 675 метров. Здесь дорожники также демонтировали бордюры, установили новые и срезали грунт для новых тротуаров. В ближайшее время подрядная организация намерена приступить к фрезерованию старого асфальта.Ремонт этого участка дороги оценён в 10,5 миллионов рублей.- Данные дороги находятся в составе единого лота, в котором находятся четыре дороги. Все четыре дороги ремонтирует «Инвестстрой». Стоимость лота составляет 54,6 миллиона рублей. Помимо этих двух дорог, в составе лота ещё улица Дарвина и улица Амагаева, - подытожил директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.Осмотрев оба объекта, межведомственная комиссия на начальном этапе ремонта нарушений не выявила.