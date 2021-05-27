Благодарность связана с бронзовой медалью Евгении Захарченко
В адрес министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова пришло письмо от имени федерации спортивной борьбы России.
В данном письме президент федерации Михаил Мамиашвили выражает «глубокую благодарность и признательность за большой вклад в развитие спортивной борьбы России в Республике Бурятия и подготовку членов сборных команд».
На завершившемся в Македонии первенстве Европы среди юниоров до 24 лет по спортивной борьбе российская сборная завоевала 26 медалей из 30 возможных, в том числе 13 золотых. Одну из золотых медалей принесла спортсменка из Бурятии Евгения Захарченко.
Федерация спортивной борьбы России прислала в Бурятию благодарность
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