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Федерация спортивной борьбы России прислала в Бурятию благодарность

Федерация спортивной борьбы России прислала в Бурятию благодарность
Общество, 
Благодарность связана с бронзовой медалью Евгении Захарченко

В адрес министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова пришло письмо от имени федерации спортивной борьбы России.

В данном письме президент федерации Михаил Мамиашвили выражает «глубокую благодарность и признательность за большой вклад в развитие спортивной борьбы России в Республике Бурятия и подготовку членов сборных команд».

На завершившемся в Македонии первенстве Европы среди юниоров до 24 лет по спортивной борьбе российская сборная завоевала 26 медалей из 30 возможных, в том числе 13 золотых. Одну из золотых медалей принесла спортсменка из Бурятии Евгения Захарченко.


спорт вольная борьба
 
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