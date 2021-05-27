Улан-удэнцев удивил уличный музыкант с платёжным терминалом

Улан-удэнцев удивил находчивый музыкант в центре города, играющий на виолончели. Деньги за выступление можно было ему отправить с помощью услуги «Мобильный банк»: на листочке был указан номер его телефона. Кроме того, рядом с ним был платёжный терминал, использующийся обычно в магазинах. Видео игры уличного музыканта было опубликовано в паблике bmkru.







Жители столицы Бурятии тут же начали шутить по этому поводу:«Вот что значит самозанятость»«Вот это сервис»«Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки»«Когда в душе ты не только музыкант, но и предприниматель»«Импровизируй, адаптируйся, преодолевай»«Скоро адрес криптокошелька добавится»«ИП Чайковский?»Один из пользователей узнал в нём известного музыканта из Комсомольска-на-Амуре Михаила Куянова. Он гастролирует по городам России (Благовещенск, Биробиджан, Владивосток, Красноярск и т.д.), выступает в излюбленных горожанами местах, различных заведениях. В интервью иркутскому изданию irk.today он отметил: «Я много, где играю. На улице – потому что просто нравится. Не играю только в филармонии: меня часто спрашивают, почему – потому что не чувствую в себе сил и не имею для этого необходимого образования. Вопрос качества для меня на первом месте. И идти на сцену с минусовками для меня неприемлемо».В его репертуаре - каверы, саундтреки, нео-классика, стим-панк, классика. Несмотря на то, что уличные выступления Михаила пользуются популярностью, основной заработок для него – это выезды на мероприятия, свадьбы, в рестораны.И, судя по всему, платёжный терминал возле него – вовсе не шутка. Михаил Куянов является индивидуальным предпринимателем, в качестве основного вида деятельности указана деятельность в области исполнительских искусств.