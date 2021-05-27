В новой школе будет бассейн
В Иркутске определили подрядную организацию на строительство общеобразовательной школы на 1275 мест на улице Багратиона. Итоги конкурса подведены 19 мая. До конца текущей недели будет подписан контракт на выполнение работ, после чего территорию огородят забором и приступят к подготовительным работам, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Срок сдачи объекта – декабрь 2022 года. Строительство проводится на условиях софинансирования из городского, регионального и федерального бюджетов.
Новая школа будет состоять из восьми трёхэтажных блоков. В здании предусмотрены учебные кабинеты, специализированные кабинеты учебного и производственного обучения, универсальный спортивный и зрительный залы, актовый зал-форум, бассейн, библиотека, читальный зал, дополнительные помещения для факультативных занятий, группа продленного дня, медицинский блок, столовая с пищеблоком на полном цикле приготовления пищи.
– Новая школа существенно снизит нагрузку на имеющиеся общеобразовательные учреждения микрорайона Юбилейный. Она будет иметь историческую направленность. Этому способствует и название улицы, на которой она будет построена. Соответствующим образом украсим фасад здания, внутри разместим музей, образовательная программа будет усилена предметами по патриотическому воспитанию, – пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Кроме этого, по поручению губернатора продолжаем работу по определению земельных участков и разработке проектно-сметной документации на строительство еще восьми школ в Иркутске. При этом мы практически готовы к началу строительства школ в микрорайоне Союз и на улице Ярославского.
В Иркутске приступают к строительству школы на 1,2 тыс мест
Общество, Фото:
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