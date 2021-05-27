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В Улан-Удэ тренировались в ликвидации последствий от землетрясения

В Улан-Удэ тренировались в ликвидации последствий от землетрясения
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В учениях было задействовано более 200 человек

Масштабные учения под эгидой ГУ МЧС России по Бурятии прошли сегодня в Улан-Удэ по улице Кабанская. Спасатели отработали действия в случае сейсмособытия и показали, какая техника будет спасать людей во время землетрясения.

По «легенде» учений, 27 мая в 7:30 утра на территории Иволгинского района произошло землетрясение силой в 6 баллов. Наибольшие потери пришлись на Улан-Удэ. Без крова осталось 2,5 тысячи человек, полностью разрушено 19 зданий, около 200 зданий получили серьёзные повреждения. Обесточен микрорайон Заречный. Выявлены множественные порывы водовода, холодное водоснабжение аварийно отключено в 4 многоквартирных домах по улице Кабанская.

Для эвакуации населения из зоны разрушения условно привлекались 25 автобусов большой вместимости. Для подвоза продовольствия к местам временного размещения привлекались 2 единицы транспорта городского комбината школьного питания. Три ремонтно-восстановительные бригады «Водоканала» оперативно прибыли на место аварии, с точностью определили все порывы и успешно восстановили холодное водоснабжение в жилых домах. Также был организован подвоз питьевой воды.

- Проверены оборудование и сооружения, попадающие в зону сейсмособытия. Отработаны способы эвакуации жителей и организация их жизнеобеспечения в пунктах временного размещения с включением системы оповещения населения. Определены точки сбора населения при угрозе землетрясения. К данной ситуации подготовлены все службы, - резюмировал начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

В учениях было задействовано 89 единиц транспортного средства и 219 человек, среди которых спасатели управления по ЧС администрации Улан-Удэ, МБУ «Комбинат по благоустройству», МУП «Водоканал», филиал ПАО «Россети Сибири», Бурятэнерго, городской комбинат школьного питания, МУП «Городские маршруты», городская поликлиника №4. В ходе учений был отработан механизм взаимодействия и проверено оснащение материально-технического обеспечения. Об этом сообщает управление по информационной политике города.
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