Ушла из жизни самая известная учёная-искусствовед Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Инесса Соктоева была автором многочисленных научных работ и воспитала плеяду молодых искусствоведов



27 мая на 94-м году жизни скончалась Инесса Ильинична Соктоева, кандидат искусствоведения, почётный академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусства Бурятии и России. Об этом сообщает министерство культуры Бурятии.



Жизненный путь Инессы Ильиничны Соктоевой был связан с историей Бурятии и страны. Она родилась в семье известного политического деятеля, стоявшего у основания организации Бурят-Монгольской автономии, Василия Ильича Трубачеева, имя которого носит улица в Улан-Удэ. Однако воспитывалась в семье брата матери Ильи Степановича Архинчеева, который был ответственным секретарём бурятского представительства при Наркомате национальностей, полномочным представителем ВЦИК от Бурят-Монголии в Москве. Репрессии 1930-х годов коснулись и семьи Инессы Ильиничны Соктоевой. Ей пришлось в детские годы познать все тяготы жизни. В суровые военные годы, будучи ещё девчонкой она вместе с приёмной матерью Бертой Марковной, врачом рентгенологом, работала в санитарном поезде. После войны окончила художественно-графический факультет Московского педагогического института и решила приехать в Улан-Удэ. Здесь она профессионально состоялась и встретила свою любовь. Александр Бадмаевич Соктоев, член-корреспондент АН СССР, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки России, всегда поддерживал Инессу Ильиничну во всех её научных поисках.



Инесса Ильинична была самым известным и уважаемым учёным-искусствоведом в Бурятии и России, автором многочисленных научных работ и монографий, руководителем научных и выставочных проектов. Она создала общую методологию истории развития всех видов изобразительного искусства Бурятии, которой в настоящее время пользуются исследователи бурятского искусства, воспитала замечательную плеяду молодых искусствоведов из разных областей Сибири и зарубежья. В числе трудов: монографии («Живопись Советской Бурятии», «P.C. Мэрдыгеев», «Изобразительное и декоративное искусство Бурятии»); альбомы («Бурятский художественный металл», «Бурятская деревянная скульптура», «Художники Бурятии», «Советский Дальний Восток. Декоративно-прикладное искусство»). При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований изданы: сборники «Отражение символики традиционной культуры в искусстве народов Байкальского региона и Центральной Азии», «Реалистическое и символическое в художественной культуре Бурятии», коллективная монография «Серебро Бурятии», «Ювелирное искусство» и многие другие, которые в настоящее время являются библиографической редкостью.



- Родные и близкие, коллеги и творческая общественность Бурятии и России скорбят о кончине замечательного человека, грамотного специалиста, а светлая память об Инессе Ильиничне навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал, любил и уважал, - сообщили в министерстве культуры РБ.

