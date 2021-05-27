Забайкальцев зовут поддержать двухгодовалого малыша

В крае стартовала благотворительная акция по спасению ребёнка, борющегося с опасной болезнью



В Забайкалье губернатор края Александр Осипов призвал неравнодушных жителей региона присоединиться к акции по спасению двухгодовалого малыша, который борется с опасной болезнью. Власти просят забайкальцев посетить благотворительные мероприятия государственных учреждений культуры. Полученные средства пойдут на жизненно важный укол для тяжелобольного ребёнка.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры края, с 27 мая по 18 июня забайкальцев ждут концерты, выставки, интерактивные экскурсии, спектакли и кинопоказы.



План благотворительных мероприятий (концертов)



27 мая

11:00 - Благотворительная интерактивная экскурсия «В гости к народам Забайкалья». Музейно-выставочный центр Забайкальского края (0+).



29 мая

15:00 - Благотворительный концерт «Чита – души моей частица». ГАУК Государственный музыкальный театр национальных культур» «Забайкальские узоры» (0+).



30 мая

15:00 - Благотворительный концерт «Чита - наш общий дом». КСК, Площадь труда КСК (0+).

16:00 - Благотворительный концерт «Чита в моем сердце». Площадь Революции (0+).

18:20 - Благотворительный концерт «Чита - наш общий дом». Площадка кинотеатра «Удокан» (0+).



4 июня

18:00 - Благотворительный концерт «Пожалуйста живи, наш маленький земляк». ГРЭС (0+).



5 июня

19:00 - Благотворительный кинопоказ. Кинотеатр «Бригантина» (0+).



13 июня

12:00 - Показ спектакля «Гуси-лебеди». ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» (0+).



16 июня

11:00 и 18.00 - Благотворительный концерт «Ты не один». ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О. Л. Лундстрема» (0+).



18 июня

15:00 - Встреча у выставки «Жизнь после войны». Музейно-выставочный центр Забайкальского края (0+).

