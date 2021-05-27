В крае стартовала благотворительная акция по спасению ребёнка, борющегося с опасной болезнью
В Забайкалье губернатор края Александр Осипов призвал неравнодушных жителей региона присоединиться к акции по спасению двухгодовалого малыша, который борется с опасной болезнью. Власти просят забайкальцев посетить благотворительные мероприятия государственных учреждений культуры. Полученные средства пойдут на жизненно важный укол для тяжелобольного ребёнка.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры края, с 27 мая по 18 июня забайкальцев ждут концерты, выставки, интерактивные экскурсии, спектакли и кинопоказы.
План благотворительных мероприятий (концертов)
27 мая
11:00 - Благотворительная интерактивная экскурсия «В гости к народам Забайкалья». Музейно-выставочный центр Забайкальского края (0+).
29 мая
15:00 - Благотворительный концерт «Чита – души моей частица». ГАУК Государственный музыкальный театр национальных культур» «Забайкальские узоры» (0+).
30 мая
15:00 - Благотворительный концерт «Чита - наш общий дом». КСК, Площадь труда КСК (0+).
16:00 - Благотворительный концерт «Чита в моем сердце». Площадь Революции (0+).
18:20 - Благотворительный концерт «Чита - наш общий дом». Площадка кинотеатра «Удокан» (0+).
4 июня
18:00 - Благотворительный концерт «Пожалуйста живи, наш маленький земляк». ГРЭС (0+).
5 июня
19:00 - Благотворительный кинопоказ. Кинотеатр «Бригантина» (0+).
13 июня
12:00 - Показ спектакля «Гуси-лебеди». ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» (0+).
16 июня
11:00 и 18.00 - Благотворительный концерт «Ты не один». ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О. Л. Лундстрема» (0+).
18 июня
15:00 - Встреча у выставки «Жизнь после войны». Музейно-выставочный центр Забайкальского края (0+).
Забайкальцев зовут поддержать двухгодовалого малыша
Общество, Фото:
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