В республике местами воздух прогреется до +24
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике преимущественно без осадков, по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +19,+24, местами по Прибайкалью и северу +9,+14.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +19,+21.
В Бурятии налаживается погода
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Общество, 28.05.2021
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