 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

В Бурятии налаживается погода

В Бурятии налаживается погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике местами воздух прогреется до +24

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике преимущественно без осадков, по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +19,+24, местами по Прибайкалью и северу +9,+14.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +19,+21.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 28.05.2021
В республике местами воздух прогреется до +24
В Бурятии состоится выставка-конкурс мастеров-ремесленников
В Бурятии состоится выставка-конкурс мастеров-ремесленников
Общество, 27.05.2021
Победители примут участие в международном фестивале «Алтаргана»
Кикбоксёры Бурятии сразятся за кубок Забайкальского края
Кикбоксёры Бурятии сразятся за кубок Забайкальского края
Общество, 27.05.2021
Соревнования состоятся в Чите в начале июня
В Иркутске пройдёт летний фестиваль ГТО
В Иркутске пройдёт летний фестиваль ГТО
Общество, 27.05.2021
Победители поедут на финал соревнований в детский центр «Артек»
В Забайкалье коза выкармливает щенка
В Забайкалье коза выкармливает щенка
Общество, 27.05.2021
Ветеринары сообщили о необычной парочке в Краснокаменском районе
В парках Улан-Удэ займутся цигуном
В парках Улан-Удэ займутся цигуном
Общество, 27.05.2021
Бесплатные занятия будут проводиться по утрам
В Улан-Удэ школьникам помогут подготовиться к лагерю
В Улан-Удэ школьникам помогут подготовиться к лагерю
Общество, 27.05.2021
Принимаются предметы для творчества и новая одежда
В Читу на День города приедут Папин, Бахтин и Носов
В Читу на День города приедут Папин, Бахтин и Носов
Общество, 27.05.2021
Спортсмены проведут пресс-конференцию в краевой филармонии
Экс-чемпион мира по боксу встретился со спортсменами Иркутска
Экс-чемпион мира по боксу встретился со спортсменами Иркутска
Общество, 27.05.2021
Олег Маскаев пообщался с тренерами и воспитанниками спортивных секций
В Бурятии на архивном фестивале презентуют сборник о Великой Отечественной
В Бурятии на архивном фестивале презентуют сборник о Великой Отечественной
Общество, 27.05.2021
Тираж книги «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» разошлют по библиотекам республики
«Алтаргану» проведут при условии соблюдения мер санитарной безопасности
«Алтаргану» проведут при условии соблюдения мер санитарной безопасности
Общество, 27.05.2021
Участники фестиваля должны иметь медсправку, сведения о вакцинации и о результатах ПЦР-теста
Иркутский стрелок выиграл два «золота» на чемпионате Европы
Иркутский стрелок выиграл два «золота» на чемпионате Европы
Общество, 27.05.2021
Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м среди смешанных и мужских команд
В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном
В Улан-Удэ ремонтируют дороги на ПВЗ и Восточном
Общество, 27.05.2021
Дорогу на улице Камова капитально ремонтируют впервые за десятилетия
На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу
На форуме «Армия» в Бурятии обещают показать уникальную программу
Общество, 27.05.2021
Мероприятие проведут одновременно на четырёх площадках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^