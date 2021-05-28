В Бурятии налаживается погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике местами воздух прогреется до +24



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике преимущественно без осадков, по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +19,+24, местами по Прибайкалью и северу +9,+14.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +19,+21.

