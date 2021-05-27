Иркутский стрелок выиграл два «золота» на чемпионате Европы

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м среди смешанных и мужских команд



Иркутский спортсмен, заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов завоевал две золотые медали в составе команду на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который с 20 мая по 6 июня проходит в Осиеке в Хорватии.



Артём Черноусов, Вадим Мухаметьянов и Антон Аристархов показали лучшие результаты в квалификации и в финале в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужских команд. Всего в этом упражнении участвовали 15 команд. Второе место заняли итальянские спортсмены, на третьем месте оказались стрелки Турции.



В паре с омской спортсменкой Виталиной Бацарашкиной Артём Черноусов стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. Всего в этом упражнении за медали боролись 43 команды. Второе место заняли представители Сербии, третье место – у стрелков из Португалии.



Напомним, что спортсмен занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Галины Корзун. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

