В Читу на День города приедут Папин, Бахтин и Носов

Общество, Фото: пресс-служба администрации ГО «Город Чита»

Спортсмены проведут пресс-конференцию в краевой филармонии



День города Читы отметят 30 мая. В столице Забайкалья пройдут праздничные мероприятия: концерты, ярмарки, соревнования и конкурсы.



По информации пресс-службы правительства региона, власти Читы отказались от пешего митинга и проведения мероприятий на площади Ленина, где концентрация посетителей могла стать неконтролируемой. Спортивные, культурные и иные массовые мероприятия разведены по десяткам городских площадок.



В частности, спортивные мероприятия, посвящённые 170-летию со дня присвоения Чите статуса города, пройдут с 28 по 30 мая. Кубок города Читы по картингу (0+) проведут 29 мая с 15:00 до 19:00 и 30 мая с 11:00 до 18:00 на мемориале «Боевая и трудовая Слава забайкальцев». Кубок города Читы по судомодельному спорту (0+) состоится 28 мая с 16:00 до 18:00 на прилегающей территории КДЦ «Родина» и 29-30 мая с 10:00 до 16:00 на искусственном водоёме (бывший затон речного порта) в районе «Русской гимназии».



Кубок города Читы по боксу (6+) стартует 28 мая в 15:00. Соревнования пройдут 28 и 29 мая в спортивном зале на ул. Генерала Белика, 33/2. А 30 мая с 11:00 до 16:00 на прилегающей территории краевой филармонии.



В 11:45 29 мая пройдёт открытие кубка города Читы по конному спорту (0+) на ипподроме Читинской госконюшни им. Х. Хакимова. С 29 по 30 мая в зале борьбы МБУ «СШОР № 2» с 10:00 разыграют кубок города Читы по смешанным единоборствам ММА (12+).



На улице Чайковского в границах улиц Бутина и Ленинградской 30 мая в 12:00 состоится открытие общественного проекта «Улица спортивная», чемпионата по силовому экстриму «Настоящий сибиряк» и соревнований по уличному баскетболу «3х3» (0+).



30 мая в 11:15 в краевой филармонии будет проведена пресс-конференция с чемпионом мира по боксу среди профессионалов Алексеем Папиным; бронзовым призёром XXVIII Олимпийских Игр в Афинах Дмитрием Носовым; экс-чемпионом мира по боксу среди профессионалов Александром Бахтиным; известным российским рэпером Ромой Жиганом (16+). Алексей Папин также даст три мастер-класса (6+) 30 мая: с 15:00 до 16:00 на ул. Чайковского в границах улиц Бутина и Ленинградской; с 17:00 до 18:00 на площади Труда; с 20:00 до 21:00 на площадке возле кинотеатра «Удокан».



Кроме этого, 30 мая пройдёт всероссийский полумарафон «Забег.РФ» (0+). Его открытие состоится в 14:00 на площади Ленина. Спортсмены пробегут по улицам города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.



