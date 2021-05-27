Житель Бурятии запечатлел рысь возле озера

Возле озера Духовное в Баргузинском районе Бурятии очевидец заметил рысь.. Прогулку хищника мужчина запечатлел на видео и выложил на своей странице в Instagram.
На коротком видео рысь спускается аккуратно с горы, оглядываясь, переходит через проезжую часть, и убегает.
Видео также опубликовали в паблике ves_ulan_ude_, где подписчики восторгались животным: «Красавица», «Шикарная киса», «Она переливается очень хорошо», «Какая большая», «Красотуля, походила-побалдела рысь...»
Здесь видео просмотрели почти 30 тысяч раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно недалеко от Кругобайкальской железной дороги турист, увидевший рысь, подзывал её на «кис-кис-кис». Специалисты назвали подобную реакцию недопустимым.
- Рысь не уходит, потому что ей жаль расстаться со своей добычей – тушей косули, спрятанной в канаве неподалёку. Непонятно, знают ли про неё люди? Стоит ли её защищать? К счастью, в этой истории всё закончилось благополучно: никто не пострадал, хищница не лишилась честно добытого. А если вы вдруг станете участником подобной сцены, её стоит покинуть как можно быстрее, - рассказали специалисты «Заповедного Прибайкалья».