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В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 43 тысячи

В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 43 тысячи
Общество,  Фото:pixabay.com
Суточный прирост в соседнем регионе ниже, чем в Бурятии

По данным оперштаба Забайкальского края, за сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 43 092 человека.

За сутки 44 забайкальца вылечились от болезни. Число победивших инфекцию за весь период регистрации болезни – 41 605 человек.

В моногоспиталях Забайкалья 41 человек находится в тяжёлом состоянии, 21 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 834 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждён 1 летальный исход от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии растёт заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявлено 73 больных, общее число случаев заражения за весь период достигло 38 253.


коронавирус
 
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