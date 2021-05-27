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В Иркутске пройдёт летний фестиваль ГТО

В Иркутске пройдёт летний фестиваль ГТО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители поедут на финал соревнований в детский центр «Артек»

В Иркутске с 31 мая по 1 июня пройдёт летний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвящённый 90-летию создания исторического всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». В фестивале примут участие воспитанники областных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва в возрастных категориях от 11 до 12 лет и от 13 до 15 лет, что соответствует 3 и 4 ступеням комплекса ГТО.

Заявки на участие в фестивале уже поступили от областных спортивных школ по самбо, по футболу «Байкал», по хоккею с мячом «Сибскана», «Атланты», областных спортивных школ олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко, «Тамир» имени И.И. Тыхреновой, «Рекорд», «Спарта», «Юный динамовец».

Мероприятие будет проводиться на двух спортивных объектах – легкоатлетический манеж спорткомплекса «Байкал-Арена» и водноспортивный комплекс «Солнечный». В спорткомплексе «Байкал-Арена» юным спортсменам предстоит выполнить нормативы ГТО в следующих испытаниях: бег на 60, 1500 и 2000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, наклон вперёд, прыжок в длину с места, челночный бег 3х10 метров, метание мяча, поднимание туловища из положения лёжа на спине и стрельба из пневматической винтовки. На следующий день в водноспортивном комплексе «Солнечный» участники фестиваля будут сдавать плавание.

Участники, успешно сдавшие нормы ГТО, смогут получить удостоверение и знак отличия ГТО. Представители победившей команды смогут принять участие во всероссийских финалах фестиваля ГТО, которые пройдут в международном детском центре «Артек» в октябре-ноябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Иркутск фестиваль спорт ГТО
 
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