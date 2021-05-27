В парках Улан-Удэ займутся цигуном

Бесплатные занятия будут проводиться по утрам



С 30 мая в парках Улан-Удэ начнутся занятия по оздоровительному цигуну. Уроки проводит центр физкультурно-массовой работы города.



В парке «Юбилейный» занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 7:30 до 8:30. В парке имени Орешкова заниматься цигуном будут по вторникам и четвергам с 7:30 до 8:30.



Занятия проводятся бесплатно. Записаться на цигун можно по телефону 30-32-40, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.



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