Бесплатные занятия будут проводиться по утрам
С 30 мая в парках Улан-Удэ начнутся занятия по оздоровительному цигуну. Уроки проводит центр физкультурно-массовой работы города.
В парке «Юбилейный» занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 7:30 до 8:30. В парке имени Орешкова заниматься цигуном будут по вторникам и четвергам с 7:30 до 8:30.
Занятия проводятся бесплатно. Записаться на цигун можно по телефону 30-32-40, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
В парках Улан-Удэ займутся цигуном
Общество, Фото:
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