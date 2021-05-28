Вырученные средства пойдут в поддержку двухлетнего малыша
В Чите с 5 по 6 июня пройдёт благотворительный турнир по тайскому боксу. Соревнования в поддержку двухлетнего малыша, страдающего спинальной мышечной атрофией, проведут в клубе единоборств «БайРус». В турнире примут участие около 100 человек в возрастной категории от 10 до 17 лет.
- Тайский бокс – сложный вид спорта, в этом виде спорта нужно хорошо уметь владеть руками, ногами, коленями и локтями, а также хорошо бороться именно в стойке клинч, поэтому боксёров тайского бокса называют боец восьми конечностей. Цель нашего турнира собрать Косте деньги, а также воспитать нашу молодёжь, приобщить к волонтёрству, чтоб понимали, что нужно делать хорошие и добрые дела, - рассказал президент федерации тайского бокса Забайкальского края Рустам Байраков.
Финал и закрытие турнира состоится 6 июня в 10:00 в клубе единоборств «БайРус», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите проведут благотворительный турнир по тайскому боксу
Общество, Фото:
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