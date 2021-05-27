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По городам Бурятии гуляла байкальская нерпа

По городам Бурятии гуляла байкальская нерпа
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
В республике прошла необычная экологическая акция

25 мая на улицах Улан-Удэ прошла экологическая акция «По городу гуляла нерпа», приуроченная ко Дню Нерпёнка.

Первый День Нерпёнка состоялся в Иркутске в 2003 году. Вскоре он стал весьма популярен и был включён в календарь экологических дат во многих регионах России.

Этим праздником привлекают внимание к уникальному животному, единственному млекопитающему озера Байкал - байкальской нерпе. Волонтёры экологической школы «Экос» в костюме этого забавного зверя в течение всего дня дарили прекрасное настроение всем горожанам, рассказывали о нерпе, задавали вопросы и дарили сувениры.

В этот же день подобная акция прошла и в городе Северобайкальск. Началась она с городского парка и стала большим сюрпризом для юных жителей города. Дети с удовольствием пообщались с нерпой, поучаствовали в викторине и узнали интересные факты из её жизни. Школьники отвечали на вопросы сотрудника «Заповедного Подлеморья», а нерпа вручала призы за правильные ответы.

Продолжилась акция в здании Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, где нерпа уже встречалась со студентами.

Ребята приветствовали нерпу и фотографировались с ней. Затем она отправилась в школу туристско-экологического образования, где встречу c ней ждали дети из отряда школьного лесничества «Зелёная Волна» гимназии №5, для учеников было организовано экологическое занятие с участием их нового друга, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».


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