По городам Бурятии гуляла байкальская нерпа

В республике прошла необычная экологическая акция



25 мая на улицах Улан-Удэ прошла экологическая акция «По городу гуляла нерпа», приуроченная ко Дню Нерпёнка.



Первый День Нерпёнка состоялся в Иркутске в 2003 году. Вскоре он стал весьма популярен и был включён в календарь экологических дат во многих регионах России.



Этим праздником привлекают внимание к уникальному животному, единственному млекопитающему озера Байкал - байкальской нерпе. Волонтёры экологической школы «Экос» в костюме этого забавного зверя в течение всего дня дарили прекрасное настроение всем горожанам, рассказывали о нерпе, задавали вопросы и дарили сувениры.



В этот же день подобная акция прошла и в городе Северобайкальск. Началась она с городского парка и стала большим сюрпризом для юных жителей города. Дети с удовольствием пообщались с нерпой, поучаствовали в викторине и узнали интересные факты из её жизни. Школьники отвечали на вопросы сотрудника «Заповедного Подлеморья», а нерпа вручала призы за правильные ответы.



Продолжилась акция в здании Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, где нерпа уже встречалась со студентами.



Ребята приветствовали нерпу и фотографировались с ней. Затем она отправилась в школу туристско-экологического образования, где встречу c ней ждали дети из отряда школьного лесничества «Зелёная Волна» гимназии №5, для учеников было организовано экологическое занятие с участием их нового друга, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».





