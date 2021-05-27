В республике прошла необычная экологическая акция
25 мая на улицах Улан-Удэ прошла экологическая акция «По городу гуляла нерпа», приуроченная ко Дню Нерпёнка.
Первый День Нерпёнка состоялся в Иркутске в 2003 году. Вскоре он стал весьма популярен и был включён в календарь экологических дат во многих регионах России.
Этим праздником привлекают внимание к уникальному животному, единственному млекопитающему озера Байкал - байкальской нерпе. Волонтёры экологической школы «Экос» в костюме этого забавного зверя в течение всего дня дарили прекрасное настроение всем горожанам, рассказывали о нерпе, задавали вопросы и дарили сувениры.
В этот же день подобная акция прошла и в городе Северобайкальск. Началась она с городского парка и стала большим сюрпризом для юных жителей города. Дети с удовольствием пообщались с нерпой, поучаствовали в викторине и узнали интересные факты из её жизни. Школьники отвечали на вопросы сотрудника «Заповедного Подлеморья», а нерпа вручала призы за правильные ответы.
Продолжилась акция в здании Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, где нерпа уже встречалась со студентами.
Ребята приветствовали нерпу и фотографировались с ней. Затем она отправилась в школу туристско-экологического образования, где встречу c ней ждали дети из отряда школьного лесничества «Зелёная Волна» гимназии №5, для учеников было организовано экологическое занятие с участием их нового друга, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
По городам Бурятии гуляла байкальская нерпа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Представители Бурятии поучаствуют в сборах команды России для подготовки к Олимпиаде
В республике прошла необычная экологическая акция
Выбирать пришлось из семи кандидатов
Больше года они отказывались выселяться
После визита сотрудников МЧС мужчина убрал мусор
Проверка состоится завтра
В республике продолжают выявлять нарушения правил пожарной безопасности
Отец накопил долг в полмиллиона рублей
В общественном транспорте выявляют нарушителей масочного режима
Детскому саду выдано предписание
«Очень страшно», - призналась хозяйка кота
Мужчине стало плохо за рулём, он едва не потерял сознание
Здесь лечат и детей, и взрослых
Решение связано с эпидемиологической обстановкой в столице Бурятии
В посёлок Боксон можно добраться только вплавь