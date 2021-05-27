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Улан-удэнка через суд выселила людей из своей квартиры

Улан-удэнка через суд выселила людей из своей квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Больше года они отказывались выселяться

Улан-удэнка через суд добилась выселения людей из своей квартиры. Более года они отказывались выселяться из принадлежащей ей квартиры. Покинули жильё они только после решения суда и приезда судебных приставов.

Также женщина подала на бывших жильцов в суд с требованием о взыскании денег. Она объяснила, что сама оплачивала коммунальные услуги. Районный суд постановил взыскать с ответчиков эти убытки.

Судебная коллегия Верховного суда Бурятии согласилась с выводами суда первой инстанции.

- Нормы жилищного законодательства не предусматривают обязанность лиц, без законных оснований пользующихся жилым помещением, вносить плату за коммунальные услуги третьим лицам, предоставляющим коммунальные услуги. Собственник помещения вправе требовать плату за коммунальные услуги с виновных лиц в качестве убытков после внесения таких сумм организациям, предоставляющим коммунальные услуги, - пояснили в Верховном суде.


жилье
 
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