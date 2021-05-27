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В Бурятии военные готовы нарастить переправу через Джиду

В Бурятии военные готовы нарастить переправу через Джиду
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Инженеры ВВО доставили дополнительное звено из-за подъёма воды

В Джидинский район Бурятии инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа доставили дополнительное понтонное звено для возможного наращивания мостовой переправы через реку Джида. Решение по доставке было принято командованием объединения ВВО в связи с подъёмом уровня воды в крупных реках республики, в том числе и горной реки Джида.

Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъёма её уровня.

Напомним, временный мост, наведённый инженерами ВВО в мае текущего года, соединил два берега реки и обеспечивает проезд всех видов автомобильного транспорта местного населения и связь жителей сёл с «большой землёй». Переправа уже четвёртый год подряд заменяет обрушившийся деревянный мост.

Решение по наведению переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по просьбе правительства Бурятии, для организации переправы местного населения в районе насёленных пунктов Джида, Дырестуй и Зарубино.

В пользовании местного населения мостовая переправа будет находиться до ноября текущего года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия переправа Джида ВВО военнослужащие
 
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