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В Бурятии на архивном фестивале презентуют сборник о Великой Отечественной

В Бурятии на архивном фестивале презентуют сборник о Великой Отечественной
Общество,  Фото:пресс-служба госархива РБ
Тираж книги «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» разошлют по библиотекам республики

2 июня в Улан-Удэ состоится презентация сборника архивных документов «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Мероприятие проводится в рамках архивного фестиваля «Архив/FEST Бурятия».

В ходе презентации состоится торжественная передача тиража сборника национальной библиотеке для дальнейшей рассылки по районным библиотекам. Для участников мероприятия будет проведена презентация выставки госархива о вкладе Бурятии в Великую Победу.

Напомним, что сборник состоит из двух томов и был издан в 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Книга предназначена для историков, исследователей, архивных работников, всех интересующихся историей республики.

В первом томе содержится 444 документа, отражающих все аспекты жизни Бурятии в годы Великой Отечественной войны: работа местных предприятий, патриотический подъём, стахановское движение, культура, медицина, а также фронтовые дневники Героя Советского Союза Владимира Борсоева и Игната Шестакова, фронтовые письма и другие документы.

Второй том сборника включает 14 документов, созданных после окончания Великой Отечественной войны: доклад ламы Р. Жамьянова о вкладе буддийского духовенства и верующих в Победу; списки бойцов, умерших от ран и болезней в эвакогоспиталях, дислоцировавшихся в годы войны на территории Бурят-Монгольской АССР; список военнослужащих, призванных из Бурят-Монгольской АССР и погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии и другие.

Мероприятие состоится 2 июня в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ. Об этом сообщает пресс-служба государственного архива Бурятии.

Возрастное ограничение: 12+ 
Бурятия история Великая Отечественная книги фестиваль
 
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