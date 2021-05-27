В Бурятии на архивном фестивале презентуют сборник о Великой Отечественной

Тираж книги «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» разошлют по библиотекам республики
2 июня в Улан-Удэ состоится презентация сборника архивных документов «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Мероприятие проводится в рамках архивного фестиваля «Архив/FEST Бурятия».
В ходе презентации состоится торжественная передача тиража сборника национальной библиотеке для дальнейшей рассылки по районным библиотекам. Для участников мероприятия будет проведена презентация выставки госархива о вкладе Бурятии в Великую Победу.
Напомним, что сборник состоит из двух томов и был издан в 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Книга предназначена для историков, исследователей, архивных работников, всех интересующихся историей республики.
В первом томе содержится 444 документа, отражающих все аспекты жизни Бурятии в годы Великой Отечественной войны: работа местных предприятий, патриотический подъём, стахановское движение, культура, медицина, а также фронтовые дневники Героя Советского Союза Владимира Борсоева и Игната Шестакова, фронтовые письма и другие документы.
Второй том сборника включает 14 документов, созданных после окончания Великой Отечественной войны: доклад ламы Р. Жамьянова о вкладе буддийского духовенства и верующих в Победу; списки бойцов, умерших от ран и болезней в эвакогоспиталях, дислоцировавшихся в годы войны на территории Бурят-Монгольской АССР; список военнослужащих, призванных из Бурят-Монгольской АССР и погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии и другие.
Мероприятие состоится 2 июня в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ. Об этом сообщает пресс-служба государственного архива Бурятии.
Возрастное ограничение: 12+
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