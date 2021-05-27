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В Улан-Удэ будут массово проверять водителей

В Улан-Удэ будут массово проверять водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверка состоится завтра

Вечером 28 мая в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщили в МВД по Бурятии.

Планируется выставление дополнительных девяти автопатрулей в составе 18 сотрудников отдельного специализированного батальона ДПС. Несколько часов наряды полиции будут проверять водителей на основных магистральных улицах.

Полицейские обращаются ко всем жителям с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые представляют опасность для окружающих по телефонам: 8(3012)29-29-02, 29-29-99 или 102.
водители ГИБДД
 
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