В республике продолжают выявлять нарушения правил пожарной безопасности
В Бурятии второй день нет лесных пожаров.
- За прошедшие сутки пожаров не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Лесники призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Всего с начала года выявлено 890 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 487 административных дел, сумма наложенных штрафов составляет 1,6 млн рублей.
Ранее был определён список мест отдыха и сбора дикоросов. С ним можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства. В случае, если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу, можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан запрещено.
Также категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора.
При обнаружении очагов жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии второй день нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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