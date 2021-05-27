В Бурятии второй день нет лесных пожаров

В республике продолжают выявлять нарушения правил пожарной безопасности



В Бурятии второй день нет лесных пожаров.



- За прошедшие сутки пожаров не обнаружено, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесники призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Всего с начала года выявлено 890 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 487 административных дел, сумма наложенных штрафов составляет 1,6 млн рублей.



Ранее был определён список мест отдыха и сбора дикоросов. С ним можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства. В случае, если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу, можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан запрещено.



Также категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора.



При обнаружении очагов жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

