Житель Бурятии заплатил алименты под страхом уголовной ответственности

Отец накопил долг в полмиллиона рублей



Житель Тарбагатайского района Бурятии во избежание привлечения к уголовной ответственности выплатил алиментную задолженность в размере свыше 500 тысяч рублей.



Мужчина, обязанный ежемесячно выплачивать алименты в размере третьей части от всех доходов, официально нигде не работал и материальной помощи 15-летнему сыну и 11-летней дочери он не оказывал. Вследствие чего у мужчины образовалась задолженность в размере 515 428 рублей.



Родитель был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Несколько лет приставы применяли к отцу принудительные меры в виде ареста денег на расчетных счетах, ограничения выезда за пределы страны, а также ограничение права управления транспортным средством. Неоднократно ему направлялись повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность.



- Однако взяться за ум родителю пришлось после предупреждения о привлечении его к уголовной ответственности. В общей сложности отцу понадобилось три года, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и на вопросы воспитания и содержания собственных детей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В настоящее время деньги в полном объёме перечислены детям. Отец же устроился на работу, и теперь платежи по алиментам будут удерживаться из его заработной платы.

