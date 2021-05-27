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Житель Бурятии заплатил алименты под страхом уголовной ответственности

Житель Бурятии заплатил алименты под страхом уголовной ответственности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отец накопил долг в полмиллиона рублей

Житель Тарбагатайского района Бурятии во избежание привлечения к уголовной ответственности выплатил алиментную задолженность в размере свыше 500 тысяч рублей.

Мужчина, обязанный ежемесячно выплачивать алименты в размере третьей части от всех доходов, официально нигде не работал и материальной помощи 15-летнему сыну и 11-летней дочери он не оказывал. Вследствие чего у мужчины образовалась задолженность в размере 515 428 рублей.

Родитель был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Несколько лет приставы применяли к отцу принудительные меры в виде ареста денег на расчетных счетах, ограничения выезда за пределы страны, а также ограничение права управления транспортным средством. Неоднократно ему направлялись повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность.

- Однако взяться за ум родителю пришлось после предупреждения о привлечении его к уголовной ответственности. В общей сложности отцу понадобилось три года, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и на вопросы воспитания и содержания собственных детей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В настоящее время деньги в полном объёме перечислены детям. Отец же устроился на работу, и теперь платежи по алиментам будут удерживаться из его заработной платы.
алименты
 
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