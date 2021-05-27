В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу

Детскому саду выдано предписание



18 мая в посёлке Селенгинск в Бурятии во время плановой проверки Россельхознадзора в детском саду «Теремок» выявили нарушение правил закупки продуктов переработки зерна.



- 23 кг крупы хранится без документов качества и безопасности, 3 кг не имеют маркировки, 1 кг введён в оборот с истёкшим сроком хранения и не имеет документов, подтверждающих посредством аккредитованной лаборатории, возможность её дальнейшего использования, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено административное дело. Детскому саду выдано предписание на предоставление деклараций на крупы, удостоверяющие качество и безопасность. Также необходимо утилизировать крупы, не имеющие маркировки, соответственно не имеющие документов качества и безопасности, а также крупы с истёкшим сроком годности.





