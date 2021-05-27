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В Бурятии домашний кот поймал во дворе змею

В Бурятии домашний кот поймал во дворе змею
Общество,  Фото:anonim03_uu
«Очень страшно», - призналась хозяйка кота

Кот жительницы Бурятии во дворе дома поймал змею. Женщина сфотографировала змею и отправила в паблик anonim03_uu, где поинтересовалась, опасен ли этот вид.

- Кот во дворе дома поймал змею. Хотелось бы узнать, ядовитая или нет. Очень страшно, - написала женщина.


В комментариях некоторые подписчики принялись шутить на эту тему: «Нет, не ядовитая, это анаконда», «Если кот живой, значит не ядовитая», «Кот точно не ядовитый!», «Кота не Рикки-Тикки-Тави зовут?», «Кот красава, респект коту».

Мнения пользователей Сети по определению вида змеи разделились: часть комментаторов считает, что это безобидный узорчатый полоз, другие полагают, что это ядовитый щитомордник.

«У щитомордника голова копьевидная, у полоза более округлая и заметны продольные полосы вдоль всего тела. Тело длинное и тонкое. Активны днём. Местные ядовитые змеи (гадюка и щитомордник) активны ночью, отсюда и различие по глазам - у дневных змей зрачки круглые, у ночных вертикальные», - описал различие между видами один из подписчиков.

Впрочем, как бы то ни было, пользователи призывают не убивать змею. Их существование и так сейчас сильно осложнено вырубкой лесов и застройкой прежних мест обитания

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на базе отдыха в Северо-Байкальском районе Бурятии обнаружили клубок змей – ужей. Как оказалось, у змей начался брачный период, и подобное явление вполне объяснимо.


кошка змея
 
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