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Жителей Бурятии призывают помочь детям в трудной ситуации

Жителей Бурятии призывают помочь детям в трудной ситуации
Общество,  Фото:pixabay.com
Присоединиться к благотворительной акции могут и руководители магазинов

В Бурятии проводится благотворительная акция «Семицветик». Она стартовала два месяца назад и уже охватила три района республики: Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский.

Акция направлена на детей и их мам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им помогают с одеждой, обувью и продуктами. Поддержку получили уже более 250 человек. Акция проходит во взаимодействии с министерством социальной защиты. Однако присоединиться могут все желающие.

- Хотели бы обратиться, чтобы люди присоединились к этому доброму делу. И если есть руководители магазинов, у которых есть товар неликвидный, который много лет лежит и не продаётся, мы бы с удовольствием сотрудничали с такими предпринимателями, потому что очень важны хорошие вещи, - заявила Надежда Гершевич, руководитель благотворительного фонда «Радость материнства»

По её словам, бывших в употреблении вещей сейчас очень много, и многодетные семьи уже их разобрали: по дому походить, на улице побегать. И сейчас возникла потребность в хороших вещах для выхода в школу или в больницу. Особенно нужна верхняя одежда и обувь.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, помочь можно не только вещами и продуктами, но и деньгами. Акция долгосрочная, организаторы планируют охватить все районы республики.

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благотворительность благотворительная акция Бурятия социальная защита
 
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