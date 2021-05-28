Присоединиться к благотворительной акции могут и руководители магазинов
В Бурятии проводится благотворительная акция «Семицветик». Она стартовала два месяца назад и уже охватила три района республики: Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский.
Акция направлена на детей и их мам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им помогают с одеждой, обувью и продуктами. Поддержку получили уже более 250 человек. Акция проходит во взаимодействии с министерством социальной защиты. Однако присоединиться могут все желающие.
- Хотели бы обратиться, чтобы люди присоединились к этому доброму делу. И если есть руководители магазинов, у которых есть товар неликвидный, который много лет лежит и не продаётся, мы бы с удовольствием сотрудничали с такими предпринимателями, потому что очень важны хорошие вещи, - заявила Надежда Гершевич, руководитель благотворительного фонда «Радость материнства»
По её словам, бывших в употреблении вещей сейчас очень много, и многодетные семьи уже их разобрали: по дому походить, на улице побегать. И сейчас возникла потребность в хороших вещах для выхода в школу или в больницу. Особенно нужна верхняя одежда и обувь.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, помочь можно не только вещами и продуктами, но и деньгами. Акция долгосрочная, организаторы планируют охватить все районы республики.
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Жителей Бурятии призывают помочь детям в трудной ситуации
Общество, Фото:
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