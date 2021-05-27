В Бурятии отметили «День Аиста»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Мероприятие в центре помощи детям «Малышок» провели в онлайн-режиме



В Бурятии прошёл традиционный «День Аиста». Мероприятие состоялось в режиме онлайн в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».



- Формат общения нисколько не повлиял на чувство единения в этот добрый день. И птица аист, символизирующая тепло семейного очага, помогла нашим детям найти свою семью. В мероприятии приняли участие 19 кандидатов в замещающие родители. Один из воспитанников прямо с праздника со своей новой мамой поехал в далекий Баргузин, - с чувством гордости сообщила директор учреждения Сэсэг Васильева.



В рамках мероприятия будущие замещающие родители получили возможность познакомиться с воспитанниками центра, условиями проживания детей, ребята продемонстрировали навыки самообслуживания, творческие умения. С этой целью был подготовлен видеоролик с участием воспитанников центра. Для гостей дети приготовили небольшую концертную программу.



Онлайн-гости и дети обменялись подарками. Ребята получили в подарок фотоальбомы, а для будущих родителей дети приготовили фигурки аистов, как символа красоты, здоровья и скорейшего появления ребёнка в семье.



Приёмные родители представили свой успешный опыт воспитания приёмных детей, рассказали о трудностях, которые преодолевали вместе с детьми. Потенциальные родители получили профессиональные консультации по вопросам устройства детей на семейные формы воспитания, алгоритм обращения в региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ответы и другие вопросы, связанные с воспитанием детей.



- Мы очень надеемся, что из числа участников онлайн-мероприятия «День Аиста» найдутся люди, которые откликнутся и подарят тепло семейного очага нашим детям, потому что каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, - уверены сотрудники центра.



В заключении онлайн-мероприятия дети запустили в небо воздушные шары с аистами как символ надежды на обретение новой семьи, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

