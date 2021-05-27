Кикбоксёры Бурятии сразятся за кубок Забайкальского края

Соревнования состоятся в Чите в начале июня
Турнир по кикбоксингу на кубок Забайкальского края состоится 1 и 2 июня в Чите. Торжественное открытие начнётся в 14:00 в детско-юношеском центре «Олимпиец». В соревнованиях примут участие команды Дальневосточного федерального округа.
- Турнир на кубок Забайкальского края по кикбоксингу посвящён дню защиты детей в дисциплинах лайт-контакт и поинтфайтинг. В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из районов Забайкальского края и Республики Бурятия, - рассказали в федерации кикбоксинга региона.
Награждение победителей и призёров соревнований и закрытие состоится 2 июня в 17:00 в детско-юношеском центре «Олимпиец».
- Соревнования проводятся с целью дальнейшей популяризации и развития кикбоксинга на территории края, формирования востребованности здорового образа жизни молодого поколения, привлечение детей и подростков к занятиям спортом. А также повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся кикбоксингом, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
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