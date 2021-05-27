В Улан-Удэ проверили качество ремонта 67 дорог

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Подрядные организации уже начали устранять выявленные нарушения



В Улан-Удэ проверили гарантийные объекты, отремонтированные с 2017 по 2020 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего обследовано 67 автомобильных дорог.



Итоги проверки обсудили на рабочей группе по контролю качества дорожного строительства, созданной по распоряжению мэра Игоря Шутенкова. В состав рабочей группы, которую возглавил председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев, вошли представители МУ «Улан-Удэстройзаказчик», районных администраций и депутаты Улан-Удэнского городского Совета.



В результате проверок на 48 объектах были выявлены замечания, по которым составлены акты обследований. Все они уже направлены подрядным организациям. Замечания должны устранить до 30 июня 2021 года.



Наиболее частыми замечаниями на объектах были поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, сколы и поперечные трещины на дорожных бортовых камнях, повреждённые дорожные знаки и просадки в местах коммуникаций – люков.



На пяти участках дорог выявлены грубые нарушения: на улицах Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистическая – просадка плиточного покрытия. По улице Воронежская отсутствовало бетонное основание на стойках дорожных знаков и некачественно установлено асфальтобетонное покрытие на примыкании и остановочном кармане.



На дороге от 113 мкр. до 115 мкр. обнаружена просадка асфальтобетонного покрытия в местах устройства ливнеприёмных колодцев. При капитальном ремонте по улице Гагарина не уплотнено основание под асфальтобетонным покрытием, вследствие чего происходит просадка в месте междупутий трамвайных линий. По улице Сахьяновой выявлена просадка асфальтобетонного покрытия в местах устройства ливнеприёмных колодцев.



- Подрядные организации уже начали устранять выявленные нарушения на ул. Воронежская, Трубачеева, Дальневосточная, Революции 1905 года, на площади Советов на участке дороги по ул. Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистическая и по ул. Ербанова, - рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.



С 2020 года в законодательно введено новшество, теперь подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.



- Это позволит своевременно устранять нарушения на объектах. Подрядчики в большей степени осознают ответственность. Если не хочет исправлять, то мы обращаемся в банк и взыскиваем деньги. Мелкие дефекты – трещины или сколы на бордюрах – возникают практически на каждом объекте, подрядчики обычно сами все устраняют в срок, - отметил Павел Малых, начальник управления дорожного строительства комитета по строительству.



В случае невыполнения подрядчиками гарантийных обязательств МУ «Улан-Удэстройзаказчик» направит исковое заявление о принуждении в судебном порядке или самостоятельно устранит указанные недостатки и замечания с дальнейшим возмещением затрат по банковской гарантии подрядчика.



Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году в городе отремонтируют 29 участков дорог протяжённостью 33 км. Об этом сообщает управление по информационной политике города.

