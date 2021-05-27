Улан-удэнка нашла ружьё во время уборки

Улан-удэнка добровольно сдала найденное незаконное ружьё в центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии.
Женщина рассказала, что не так давно переехала в Бурятию на постоянное место жительство. Во время уборки в квартире покойного отца она обнаружила чехол, внутри которого были ружьё и патроны.
Правоустанавливающих документов на оружие она не найти не смогла. Поэтому решила сдать незаконное ружьё в Росгвардию, за это она ещё и получит вознаграждение.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена техническая экспертиза сданного гладкоствольного ружья марки ИЖ-58, 16 калибра, а также боеприпасов различного калибра в количестве 36 штук. По окончании экспертизы гражданке в рамках республиканской программы будет выплачено вознаграждение в размере порядка пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи в Бурятии не редкость. Так, в марте житель Заиграевского района принёс в Росгвардию револьвер XIX века, который нашёл в купленном доме.
В феврале ещё один житель Бурятии сдал ружьё, найденное в доме умершего отца.
В январе житель Хоринска принёс ружья, которые его дедушка прятал в тайнике под полом.
Также зимой житель Прибайкальского района нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года.
В 2020 году житель села Петропавловка сдал старинное пехотное ружьё образца 1845 года.
Осенью 2019 года 85-летний улан-удэнец добровольно распрощался с ружьём, которое коллеги подарили ему ещё на 50-летие.
Справка:
В случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение:
за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
за боевые гранаты - до 2000 рублей;
за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за