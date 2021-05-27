Улан-удэнка нашла ружьё во время уборки

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена техническая экспертиза сданного гладкоствольного ружья марки ИЖ-58, 16 калибра, а также боеприпасов различного калибра в количестве 36 штук. По окончании экспертизы гражданке в рамках республиканской программы будет выплачено вознаграждение в размере порядка пяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



