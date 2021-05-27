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В Бурятии из колонии в один день вышли пять человек

В Бурятии из колонии в один день вышли пять человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Освободились четверо мужчин и женщина

В исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске прошёл ритуал освобождения. В один день условно-досрочно освободились четверо мужчин и одна женщина из участка колонии-поселения.

- Те, кому суд предоставил право условно-досрочного освобождения, выступили перед другими осуждёнными. Они рассказали о том, как добились этого права, призвали не нарушать режим содержания, работать и стремиться выйти из досрочно, - рассказали в УФСИН по Бурятии.

Руководство колонии пожелало освобождающимся больше никогда не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы.


колония осужденные
 
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