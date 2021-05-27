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В Бурятии «чёрные лесорубы» спилили деревьев на 4 млн

В Бурятии «чёрные лесорубы» спилили деревьев на 4 млн
Общество,  Фото:из архива
Уголовное дело передано в суд

Жители Прибайкальского района Бурятии обвиняются в совершении пяти эпизодов незаконной рубки леса в особо крупном размере, а также в перевозке и сбыте незаконно заготовленной древесины.

Следствие установило, что в марте прошлого года ранее неоднократно судимый житель села Покровка решил незаконно вырубить древесину и продать её. Для этого он привлёк четырёх жителей района, создав тем самым организованную преступную группу. За март-апрель 2020 года мужчины незаконно вырубили более 170 куб.м. сосны. Ущерб составил почти 4 млн. рублей. После чего преступники продавали древесину.

В ходе расследования дела сотрудники отдела МВД России по Прибайкальскому району изъяли используемую обвиняемыми тяжёлую технику - трактор, грузовые автомобили, бензопилы, а также более 50 куб.м. незаконно добытой древесины. Эти деревья обвиняемые не успели продать, так как были задержаны.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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