В Улан-Удэ пожарные вернули родителям потерявшегося ребёнка

Малыш один стоял на обочине дороги



Накануне 3 караул 73-й пожарно-спасательной части города Улан-Удэ спас ребёнка. Возвращаясь с очередного пожара, они заметили на обочине мальчика, подъехав поближе пожарные увидели, что ребёнок плачет, а поблизости с ним нет взрослых. Оставить малыша совсем одного рядом с оживлённой дорогой было опасно, потому сотрудники МЧС России решили отвезти напуганного ребёнка в часть и передать его сотрудникам полиции.



- В ходе беседы удалось выяснить что мальчику 4 года, зовут его Данил, и что он действительно потерялся и не знает, где его родители. Установить контакт с ребёнком помог тот факт, что подъехали мы к нему на пожарном автомобиле. Большая машина с мигалкой вызвала не поддельный интерес у малыша, благодаря чему он согласился проехать с нами в часть, где уже через 15 минут его забрала тётя, - рассказал помощник начальника 3 караула ПСЧ-73 Главного управления МЧС России по Бурятии Максим Рыморев.



Женщина поблагодарила пожарных за бдительность, после чего, сделав фото на память четырёхлетний Данил, уже оправившийся от стресса благополучно отправился домой, сообщили в пожарно-спасательной части 73 Улан-Удэ.



