Дари Саханова пробилась в полуфинал международного турнира в Испании

Общество, Фото: из архива Зоригто Саханова

Бурятскую теннисистку ждёт игра с россиянкой



В испанском городе Карлес Хименес Серкадилло проходят матчи международного турнира Circuit Absolut FCT под эгидой Федерации тенниса Каталонии.



Бурятская теннисистка Дари Саханова сумела пробиться в полуфинальную стадию женского одиночного разряда. В первом матче 1/8 финала она одержала победу в третьем дополнительном супер-тайбрейке над Anna Лизе Смит из Великобритании (4:6, 6:3, 10:4). В четвертьфинальном матче бурятская теннисистка в игре с четвертой сеянной британкой Ананиа Прасад Вартаклисе (4) повела в счете с первых геймов, и во втором сете соперница отказалась от продолжения игры (6:3, 4:1).



Сегодня в полуфинальном матче она сыграет с второй сеянной в турнирной сетке, россиянкой Валерией Авдеевой.

