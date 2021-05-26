В Бурятии запечатлели цветение лиственницы

Общество, Фото: национальный парк "Тункинский"

Запечатлеть цветение лиственницы удаётся немногим



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии зацвела «сибирская роза» - так в этот период часто называют лиственницу.



Лиственница растёт практически повсеместно, в том числе выдерживает сильные морозы в условиях заполярного круга. А вот цветение запечатлеть удаётся не каждому, рассказали в пресс-службе нацпарка.



Каждый год весной в мае на ветвях лиственницы появляются мужские и женские цветы. Женские шишки имеют розоватый оттенок, благодаря чему так велико их сходство с розами. Шишки созревают только в сентябре и раскрываются либо осенью, либо после зимовки.



На фотографии, опубликованной на странице национального парка, шишки розового цвета.

