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В Бурятии запечатлели цветение лиственницы

В Бурятии запечатлели цветение лиственницы
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Запечатлеть цветение лиственницы удаётся немногим

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии зацвела «сибирская роза» - так в этот период часто называют лиственницу.

Лиственница растёт практически повсеместно, в том числе выдерживает сильные морозы в условиях заполярного круга. А вот цветение запечатлеть удаётся не каждому, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Каждый год весной в мае на ветвях лиственницы появляются мужские и женские цветы. Женские шишки имеют розоватый оттенок, благодаря чему так велико их сходство с розами. Шишки созревают только в сентябре и раскрываются либо осенью, либо после зимовки.

На фотографии, опубликованной на странице национального парка, шишки розового цвета.
деревья
 
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