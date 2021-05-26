Запечатлеть цветение лиственницы удаётся немногим
В национальном парке «Тункинский» в Бурятии зацвела «сибирская роза» - так в этот период часто называют лиственницу.
Лиственница растёт практически повсеместно, в том числе выдерживает сильные морозы в условиях заполярного круга. А вот цветение запечатлеть удаётся не каждому, рассказали в пресс-службе нацпарка.
Каждый год весной в мае на ветвях лиственницы появляются мужские и женские цветы. Женские шишки имеют розоватый оттенок, благодаря чему так велико их сходство с розами. Шишки созревают только в сентябре и раскрываются либо осенью, либо после зимовки.
На фотографии, опубликованной на странице национального парка, шишки розового цвета.
В Бурятии запечатлели цветение лиственницы
Общество, Фото:
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